München - Der EHC kommt auf die große Leinwand. Gezeigt wird ein Thriller, ein Dreiteiler an einem Abend: das Finale der Champions Hockey League. In der Hauptrolle: Die Münchner Eishockey-Helden, die am 5. Februar in Göteborg den schwedischen Meister Frölunda HC herausfordern. Im CinemaxX am Isartor präsentiert der EHC Red Bull mit Sport1 ein Public Viewing am Finaltag für 500 Fans, die das Spektakel nicht in Schweden verfolgen können. Karten gibt es bereits im Fanstore.