FC Bayern Favorit gegen Chelsea

Nach seiner Knöchelverletzung steht Abraham den Blues rechtzeitig zum Kracher gegen Bayern wieder zur Verfügung – eine Personalie von großer Bedeutung. "Tammy Abraham ist der einzige Spieler im Angriff, der in dieser Saison regelmäßig getroffen hat", sagt Liam Twomey vom englischen Portal "The Athletic", der Chelsea seit 2015 intensiv begleitet und für die AZ analysiert. 15 Treffer und sechs Vorlagen gelangen Abraham in 33 Pflichtspielen, eine sehr ordentliche Bilanz. Aber sonst? Wenig Furchteinflößendes in der Offensive, meint Twomey: "Seit Eden Hazard im Sommer zu Real Madrid gewechselt ist, sucht Chelsea seine Identität." Der Belgier war als Stratege, Vorlagengeber und Torschütze ungemein wertvoll für Chelsea.