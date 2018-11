Goalie Danny aus den Birken war mal wieder nicht zu überwinden, so stand am Ende der 2:0-Sieg und damit das historische Weiterkommen fest. Vor einem Jahr waren die Münchner noch im Achtelfinale am SC Bern gescheitert. "Das war eines unserer besten Spiele, gerade auch ohne Scheibe, seit sehr langer Zeit, Es war ein sehr schnelles Spiel, es war wenig Platz auf dem Eis. Wir haben uns vorgenommen, viel Druck auszuüben, damit sie sich nicht entfalten können", sagte Münchens Nationalverteidiger Yannic Seidenberg: "Wir haben unsere Chancen genutzt und sind verdient weitergekommen. Vom Niveau her sind die Spiele in der CHL sicherlich um einiges schneller als in der DEL. Man muss jede Sekunde aufpassen."