Champagner und Tränen "Bauer sucht Frau"-Stars Narumol und Josef feiern 10. Hochzeitstag

Die "Bauer sucht Frau"-Stars Narumol (55) und Josef (59) feiern ihren zehnten Hochzeitstag. Dass es zur Feier des Tages Champagner und Erdbeeren gab, ist im Interview mit dem Sender RTL zu sehen. Doch es gab noch mehr Geschenke, unter anderem Schminke. "Dass sie mal wieder jugendlich ausschaut, frisch!", sagt Josef. Sie lacht: "Ich habe mich sehr gefreut, aber auf der anderen Seite dachte ich mir: 'Josef, bin ich schon so alt, dass ich so was brauche?'" Doch er habe daraufhin gesagt: "Nein, dass du jung bleibst. Das war süß!", freut sich Narumol.