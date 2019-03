Central Intelligence, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, RTL II, Spiel die Geissens untern Tisch, Spielshow

Moderator Kai Ebel ruft Carmen und Robert an den glamourösen Spieltisch. Das Millionärsehepaar muss sich in insgesamt acht Spielrunden bis zum Lösungswort spielen. Doch das wird gar nicht so einfach, denn ihre Gegner Esra und Sabit sind hochmotiviert und geben alles. Ob Geschicklichkeit, Wissen oder Schnelligkeit - Kai Ebel stellt seine Kandidaten vor harte Prüfungen. Wer am Ende das Lösungswort errät, kann bis zu 20.000 Euro gewinnen.