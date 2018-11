Cecelia Ahern: Dich zu lieben, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Cecelia Ahern: Dich zu lieben, Dramolett

Claire Lynam (Jessica Ginkel) arbeitet in der Dubliner City Gallery und ist schwer verliebt in den Banker Mark Gallagher (Jens Atzorn). Ihr Glück endet jäh, als Mark bei einem Autounfall ums Leben kommt. Mehrere Monate danach ist die junge Frau noch immer in ihrer Trauer gefangen. Nicht mal ihre beste Freundin Fiona Sullivan (Jule Ronstedt) schafft es, Claire abzulenken. Was Fiona nicht ahnen kann: Für Claire ist Mark gar nicht gegangen! Denn wenn sie an seinem Porträt malt, erscheint ihr der tote Freund. Doch nur sie kann ihn sehen.