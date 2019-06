Catwalk-Show von Max Mara in Berlin Promis feiern Marlene Dietrich und den Berlin-Look

Caro Daur: "Berlins Stil verbindet David Bowie und Marlene Dietrich"

Bloggerin Caro Daur (24) schwärmt indes von der Location: "Ich finde es wunderschön, dass wir so ein Fashion-Event auch mal in Deutschland erleben. Ich habe mich ja gestern noch mit dem Creative Director Ian Griffiths getroffen und er hat mir diese Geschichte erzählt, wie er sich in Berlin verliebt hat. Er hat in den 80ern in Manchester studiert und wurde sehr geprägt von dem, was er 'radical agenda' nennt. Berlin hat einen sehr eigenen Stil, der viel mit David Bowie und Marlene Dietrich verbindet. Deshalb wollte er Berlin, seinen Künstlern und seiner Architektur ein Denkmal setzen und ich denke das ist mehr als gelungen. Ich habe schon einiges erlebt, aber die Museumstreppen als Catwalk mit dieser Aura. Wow!"

Hollywood-Star Angela Bassett: "Fashion muss für mich eine gewisse Energie haben"

Angela Bassett (60) steht jedes Outfit: Egal, ob eher strenger Hosenanzug als Chefin des Secret Service im Action-Blockbuster "Olympus has Fallen", elegante Roben auf dem roten Teppich, oder königliche Kleider in Marvels Mega-Hit "Black Panther". Wie sucht die Schauspielerin ihre Kleidung aus? "Es geht immer um das Gefühl. Fashion muss sich gut anfühlen, die Stücke müssen eine gewisse Synergie haben, aber auch eine besondere Energie. Ich liebe auch Farben, sie unterstreichen meine Persönlichkeit.

Beeindruckt zeigt sich der Hollywood-Star auch vom Wirken Marlene Dietrichs: "Ich glaube sie war ihrer Zeit so weit voraus. Wie sie mit männlichen Shapes gespielt und völliger Selbstverständlichkeit Anzüge getragen hat, das hat die Mode geprägt."

Aida Garifullina: "Wer die Musik liebt, liebt auch die Mode"

"Wer die Musik liebt, liebt auch die Mode, weil ja beide Welten von der Harmonie leben, aber auch gerne mal mit dem Extravagantem spielen", sagt Opern-Star Aida Garifullina (31), die 2018 mit Robbie Williams die Fußball-WM in Russland eröffnet hat. "Ich finde die Wahl meines Outfits, und gerade die Farbe, unterstreicht stark den Charakter eines Stücks und seine Emotionen. Deswegen bin ich ziemlich glücklich, wie viele weiße Stücke die neue Kollektion anbietet, weil das sehr majestätisch auf der Bühne wirkt."