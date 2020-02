Cast der zehnten Staffel steht fest Macaulay Culkin ergattert Rolle in "American Horror Story"

Der ehemalige Kinderstar Macaulay Culkin (39, "Kevin - Allein in New York") wird in der zehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story" zu sehen sein. Co-Schöpfer Ryan Murphy (54) hat in einem kurzen Clip den Cast für die neue Staffel bekannt gegeben. In dem Video, das mit dem Song "Dead of Night" von Country-Sänger Orville Peck unterlegt wurde, ist die Aufnahme eines Strands mit Blick auf das Meer zu sehen. Darauf erscheinen die Namen der Schauspieler, die Teil der zehnten Staffel sein werden.