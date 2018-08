Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Motorblock aus dem Citroen herausgerissen wurde. Beide Insassen wurden schwer verletzt in dem völlig demolierten Wrack eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften mit hydraulischem Gerät herausgeschnitten werden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Münchner Kliniken geflogen. Die drei Insassen des BMW kamen mit mittelschweren Verletzungen davon.