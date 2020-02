Cara, Gigi oder Kendall? Justin Bieber verrät, welche Freundin seiner Frau er am liebsten mag

Ob Justin Bieber (25, "Changes") Ärger mit Ehefrau Hailey (23) bekommt? In der US-Talkshow von Moderator James Corden (41) machte er beim heiklen Ess-Spiel "Spill Your Guts or Fill Your Guts" mit. Die Spieler können sich entscheiden, ob sie eine brisante Frage beantworten oder lieber Fischsperma, Ameisenjoghurt oder ähnliche "Leckereien" zu sich nehmen wollen. Die zweite Option musste der Popstar gleich mehrere Male in Anspruch nehmen, aber eine Frage beantwortete er prompt...