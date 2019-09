Candice Swanepoel macht es vor Sexy wie eh und je: Der Boyfriend-Style ist immer noch in

Es ist der absolute Dauerbrenner unter den Trends: Der Boyfriend-Style kommt einfach nie aus der Mode. Doch dabei muss nicht immer eine Boyfriend-Jeans involviert sein, wie zum Beispiel "Victoria's Secret"-Engel Candice Swanepoel (30) während der Filmfestspiele in Venedig mit ihrem außergewöhnlichen Red-Carpet-Style bewiesen hat. Sie präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem klassischen, blau-weiß-gestreiften Baumwollhemd, das sie mit einem breiten Gürtel zu einem Kleid umfunktioniert hatte. Auf Instagram erklärte sie zu ihrem Look: "Habe in Venedig sein Shirt gestohlen."