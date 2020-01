Cameo für Hans W. Geißendörfer "Lindenstraße": Mutter Beimer bekommt Besuch aus dem Jenseits

In der Episode "Die Geister, die Helga riefen", die am 1. März im Ersten ausgestrahlt wird, bekommt Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) Besuch von ihren verstorbenen Lieben. So gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Ehemann Hans Beimer (Joachim H. Luger), Sohn Benny (Christian Kahrmann) und Ehemann Nummer zwei Erich Schiller (Bill Mockridge) - sie alle starben bereits den Serientod.