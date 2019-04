Weitere Anbieter von Leih-Rädern in München

Call a bike

Die Deutsche Bahn (DB) hat viele Leihräder in München, ist aber weit vom Marktführer entfernt. Mit dem "Call a bike"-Angebot sind es aktuell nach DB-Angaben 1500. Zum Vergleich: MVG Rad hat in Stadt und Landkreis insgesamt 3750. Ein Bahn-Sprecher sagte der AZ, man freue sich, dass sowohl "die Zahl der Räder als auch der Nutzer in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat".

So funktioniert das Ausleihen bei Call a bike: Der Kunde meldet sich online per App an. Vor Ort wählt er mit dem Handy die auf dem Rad angegebene Nummer und erhält für das Rad einen Öffnungscode. "Sie können sofort auf alle verfügbaren Räder in der Innenstadt zugreifen und sind günstig für 1 Euro je angefangener halber Stunde unterwegs", wirbt die Bahn. Für 15 Euro/24 Stunden hat sie einen Tagespass im Angebot, der sich gezielt an Touristen wenden soll, die die Stadt auf dem Radl erkunden wollen.

MVG Rad

Das Leihsystem der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wird weiter ausgebaut – aktuell vor allem im Landkreis München. 80 Stationen gibt es dort aktuell – bis Mitte des Jahres sollen es 161 sein.

Im Stadtgebiet gibt es derzeit 125 MVG-Radstationen, weitere sind geplant, wie die MVG betont. Ein Konzept dafür werde derzeit erarbeitet. Klar ist schon: MVG Rad soll stärker in die Randgebiete der Stadt kommen.

Dabei hat MVG Rad schon heute sehr hohe Nutzerzahlen. Seit dem Start des Angebots im Herbst 2015 haben sich 115.231 Nutzer dafür registriert. 2018 gab es laut MVG 440,000 Ausleihen.

Auch bei der MVG gibt es ein Radl-Abo, allerdings darf man das Rad dann nicht unbegrenzt nutzen. So kostet ein Jahrespaket 48 Euro, ab der 31. Minute am Tag kostet aber jede Minute 5 Cent Gebühr. Die neue Konkurrenz sieht man demonstrativ entspannt. "Mit Mitbewerbern haben wir kein Problem", sagte ein Sprecher. "Das sehen wir sportlich."

Donkey Republic

Die Dänen von Donkey Republic wollen mit ihren Fahrrädern die Welt erobern. In vielen europäischen Städten gibt’s die orangenen Radl schon und auch in München stehen aktuell 540 innenstadtnah zum Verleih. Das Unternehmen plant, die Flotte heuer auf 700 Münchner Radl aufzustocken.

Wer die App auf seinem Handy installiert hat, sucht damit eine der festen Fahrradstation und kann für sich und seine Freunde bis zu fünf Radl gleichzeitig ausleihen: Eine Stunde kostet 4 Euro, drei Tage 33 Euro.

Im März haben 600 Menschen das Angebot in München genutzt, das ist eine Verdoppelung zum Februar, hängt aber auch mit dem Wetter zusammen.

Das Angebot richtet sich wohl primär an Touristen, doch wer die App einmal auf dem Handy hat, kann Barcelona, Plymouth oder eben München nach ein paar Klicks mit dem Radl erkunden.

