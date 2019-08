München - "Zweite Gabel? Macht 1,50 Euro!" Es war der Gesprächsstoff in Münchens Gastro-Welt Anfang August: In den drei Filialen vom Café Woerner’s (u. a. am Marienplatz und Sendlinger Tor) verlangt Chef Peter Wörner (nur das Firmenlogo schreibt sich mit "oe") 1,50 Euro extra für ein zweites Gedeck. In München, wo es oft leider eh schon übertrieben teuer ist, aushäusig zu essen und zu trinken, macht sich dieser zusätzliche Aufpreis freilich nicht nur Freunde.