Bye, bye, Diät-Wahn Diese Kleidungsstücke zaubern eine schlanke Silhouette

Weite Culottes

So schlank aussehen wie "The Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev (30)? Das geht ganz einfach. Culottes sind derzeit der Renner unter den Sommer-Trends. Die weiten Hosen gleichen beinahe einem Rock und sind durch die großzügige Beinfreiheit herrlich bequem. Außerdem bewirkt das modische Kleidungsstück durch den hohen Bund und die midi-langen Hosenbeine einen Streck-Effekt. Dobrev präsentierte den Trend jüngst in einer eleganten Variante mit hohen Lack-Pumps.