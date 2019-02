Er habe auch die Dortmunder Führungsetage nicht verstehen wollen. Aber "wenn man es analytisch sieht (...), konnte ich das auch akzeptieren". Klares Bekenntnis also zum BVB? Nicht wirklich! "Was im Sommer passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen", meinte der Oberbayer. Markant: In Paris ist mit Tuchel der Mann Trainer, der Weigl einst von Giesing nach Dortmund holte - und unter dem der Mittelfeld-Allrounder fußballerisch reifte.