Für Weigl, der in der Rückrunde der vergangenen Saison eine wichtige Stütze in der Innenverteidigung des Vizemeisters war, dürfte durch die Rückkehr von Mats Hummels kein Platz mehr in der Viererkette der Dortmunder sein. Seine eigentliche Stammposition, das defensive Mittelfeld, ist durch Axel Witsel und Thomas Delaney belegt.