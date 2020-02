Buttersäuren-Stinkbombe sorgt für Feuerwehreinsatz

Auslöser des Einsatzes war eine geworfene Stinkbombe. "Darin befand sich Buttersäure, die den unangenehmen Geruch ausgelöst hat", so ein Feuerwehrsprecher zur AZ. Wer die Stinkbombe geworfen hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Da acht Schüler über Übelkeit klagten und nicht mehr am Unterricht teilnehmen konnten, ermitteln die Beamten gegen Unbekannt wegen Körperverletzung, so ein Polizeisprecher.