Inzwischen hatte sich ein riesiger Hohlraum unter dem Asphalt westlich der Einsturzstelle gebildet. Ein Polizeiauto fuhr genau darauf zu. Zum Glück reagierten die Beamten rechtzeitig auf die warnenden Gesten der Einsatzkräfte östlich des Kraters und legten den Rückwärtsgang ein.

Todeskrater: Drei Menschen starben bei dem Unglück

Keine Hilfe gab es für eine 43-jährige Grafikerin und einen 27-jährigen Volkswirt, die sich hinten im Bus befunden hatten. Sie ertranken im Wasser, das in den Bus eindrang. Taucher suchten später nach den Opfern und konnten nur die leblose Grafikerin bergen. Der Volkswirt und der 29-jährige Bauarbeiter wurden erst acht Monate später gefunden. Ehe man weiter nach ihnen suchen konnte, musste der Krater mit Beton stabilisiert werden.

Aufgetan hatte sich der Todeskrater vor dem Bahnhof, weil sich in der wasserundurchlässigen Mergelschicht oberhalb der Tunnelbaustelle Haarrisse befanden.

Durch diese strömte das darüber liegende Grundwasser in die Röhre, riss Sand und Kies mit – ein Krater bildete sich unter dem Asphalt. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen gegen drei Bauleiter und drei Poliere auf.

Nach viereinhalb Jahren wurden die Akten geschlossen, Gutachter hatten die Beschuldigten entlastet. Auch mit den Probebohrungen, die man vor Beginn der Bauarbeiten durchgeführt hatte, hätte man die senkrecht verlaufenden Sandrisse nur zufällig entdecken können, hieß es.

Gedenkstein an die Tragödie: "So was vergisst man nicht."

Die U2 nach Riem, die zur Eröffnung der Neuen Messe im Jahr 1998 hätte fertig sein sollen, konnte erst im Mai 1999 an den Start gehen, die Kosten für die Strecke schossen steil in die Höhe. 1999 wurde vor dem Bahnhof ein Gedenkstein aufgestellt, der an die schrecklichen Ereignisse vor einem Vierteljahrhundert erinnert.

Betroffenen und Einsatzkräften wird das Unglück ohnehin im Gedächtnis bleiben. Nein, verfolgen würde ihn das Erlebte zwar nicht, sagt Kurt Hammers, der heute Bereichsleiter beim BRK in München und nicht mehr mit dem Rettungswagen unterwegs ist: "Man muss damit abschließen, ich hab’ selbst damit abgeschlossen."

Andererseits, sagt er rückblickend: "Ich hab einige größere Einsätze gehabt, aber so was, mit einem Bus, der aus einem Krater im Boden ragt, so was hat man selten. Das bleibt im Gedächtnis. So was vergisst man nicht."