Busunfall auf der Niedermayerstraße Straßenrowdy mit Gewissen

Landshut - Die Aufregung war am Mittwochmorgen auf Facebook in der "Gruppe Landshut" kurze Zeit groß: Ein Augenzeuge meldete dort einen Unfall zwischen einem Bus der Stadtwerke Landhut und einem Raser, der zwei verletzte Fahrgäste zur Folge hatte. Weitere Zeugen wurden gesucht.



Dem Straßenrowdy war auf der Niedermayerstraße gegen 7.45 Uhr offenbar zu viel Verkehr, die Straßen zu verstopft. Anders ist es jedenfalls nicht zu erklären, was den Fahrer dazu geritten hat, auf der Gegenfahrbahn der zweispurigen Niedermayerstraße laut Augenzeuge drei Autos und dann noch einen Stadtbus zu überholen - nur, um dann festzustellen, dass der Gegenverkehr ja auch noch da ist.



Um sich noch rechtzeitig wieder einzuordnen, schnitt der Rowdy den Stadtbus und touchierte ihn dabei. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Dann trat der Mann abermals aufs Gas und bog sogleich rechts in den Linnbrunnerweg ab. Was hinter ihm geschah, war ihm offenbar erstmal egal.