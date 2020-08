München - Das Jahr 2019 stand noch nicht im Zeichen von Corona. In dem Jahr gab es noch einen "spürbaren Aufschwung" bei Bus, Bahn und Tram, schreibt der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) in seiner Jahresbilanz. Gleichzeitig prognostiziert der MVV für 2020: Die Bilanz wird längst nicht mehr so gut ausschauen — Corona zieht einen Strich durch die Rechnung.