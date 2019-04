16 Tonnen unverzollte Ware verschickt

Ausgangspunkt für die Ermittlungen der Münchener Zollfahnder war ein Verfahren gegen einen türkischen Staatsangehörigen, der in Lodz (Polen) einen Handel mit Wasserpfeifentabak betreibt. Dieser soll in den Jahren 2016 und 2017 gut 16 Tonnen Wasserpfeifentabak von Polen an Abnehmer in Deutschland verkauft haben, ohne den Tabak in Deutschland ordnungsgemäß zu versteuern. Der Steuerschaden beträgt rund 370.000 Euro.