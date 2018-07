Die insgesamt vierköpfige Familie war aus dem Urlaub in Griechenland kommend am Münchner Flughafen gelandet und in einer S8 auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Dort hätten sie in einen Zug umsteigen müssen. Soweit kam es aber nicht. Am Marienplatz war das Gedränge in der S-Bahn so groß, dass die Eltern den 11-Jährigen aus den Augen verloren.