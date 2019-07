Bundespolizei schnappt Jugendliche S-Bahn-Surfer (14,15) filmen sich bei Fahrt mit einer S8

Eine Streife rückte aus, konnte die Jugendlichen aber zunächst nicht ausfindig machen. Gegen 22.15 Uhr sahen die Polizisten zwei Schüler, die in Weßling auf eine S-Bahn stiegen. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren konnten am S-Bahnhaltepunkt Neugilching von Beamten der Polizeiinspektion Germering gestellt werden. Sie surften auf einer von Herrsching zum Flughafen verkehrenden S8. Ihre halsbrecherischen Fahrten auf der Kupplung am Heck der S-Bahnen hatten die beiden Burschen aus Weßling mit ihrer Action-Filmkamera gefilmt.