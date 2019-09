Also musste die Feuerwehr mit dem Trennschleifer ran: Vorsichtig und unter dauerhafter Kühlung "flexten" die Einsatzkräfte die Handschelle in wenigen Minuten vom Arm des Mannes. "Damit war dann zumindest das Handgelenk des Festgenommenen wieder befreit. Wie es nun um die Freiheit des Mannes in Zukunft bestellt ist, muss Justitia entscheiden. Wir haben unseren Job erledigt", heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.