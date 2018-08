München - Hunderte Fahrgäste saßen bei sengender Hitze in der S-Bahn fest, die Feuerwehr musste den Zug evakuieren: Am Dienstag gab es auf der S8 zum Flughafen mal wieder großes Chaos. Verantwortlich dafür war ein Teleskopstaplerfahrer, der mit seinem Fahrzeug in die Oberleitung der S-Bahn gefahren war. Jetzt ermittelt die Bundespolizei gegen den Mann, wengen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.