Planegg - Ein Fahrradständer auf den Gleisen hat am frühen Sonntagmorgen eine S-Bahn der Linie 6 am Bahnhof Planegg im Landkreis München unsanft gestoppt. Wie die Bundespolizei mitteilt, fuhr die S-Bahn kurz nach 1 Uhr in den Haltepunkt ein und traf dann etwa in der Mitte des Bahnsteigs auf das Hindernis.