Bundesligist auf Streaming-Portal Borussia Dortmund bekommt eigene Amazon-Doku

Bereits im März hatte das Blatt berichtet, dass der Verein die Produktion eines Doku-Formats in Auftrag gegeben habe. Filmemacher Aljoscha Pause (47) habe den deutschen Vizemeister dafür seit einem Winter-Trainingslager in Spanien begleitet. Carsten Cramer, Geschäftsführer beim BVB, erklärte damals unter anderem: "Wir möchten Blicke durchs Schlüsselloch ein Stück weit zulassen und Einblicke ermöglichen, die Fans sonst nicht bekommen." Laut "Bild" sei dafür unter anderem im Trainingszentrum, in der Kabine, im Mannschaftsbus oder auch bei Team-Besprechungen gedreht worden.