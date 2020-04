Und wenn die Politik das Konzept nicht für ausreichend befindet?

Das wäre wohl gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Ende der Saison. "Wenn man dieses Konzept ablehnt, dann ist klar, dass man wahrscheinlich auch in einigen Monaten nicht spielen kann. Dann wäre die Bundesliga ein Kollateralschaden der Coronakrise", sagte Seifert.

Was ist mit den Fans?

Hier bat Seifert eindringlich, bei einem Wiederbeginn von Ansammlungen vor den Stadien abzusehen. "Wer das in Kauf nimmt, nimmt auch in Kauf, dass das Spiel nicht stattfinden kann", warnte Seifert. Auch richtete der DFL-Boss den Wunsch an Fangruppierungen, die zuletzt harsche Kritik an einem zu frühen Wiederbeginn geäußert hatten, bei aller Emotionalität "ein gewisses Augenmaß an den Tag zu legen", auch wenn er deren inhaltliche Kritik teilweise nachvollziehen könne.

