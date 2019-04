Die letzten Pflichtspiel-Duelle im Überblick

Borussia Dortmund galt in den vergangenen Jahren häufig als Angstgegner des FC Bayern, doch in den letzten 19 Pflichtspiel-Duellen ist die Bilanz des deutschen Rekordmeisters gegen den Konkurrenten positiv. Die Bayern feierten zwölf Siege, darunter den 2:1-Erfolg im Champions-League-Endspiel 2013 in London.