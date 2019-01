München - Der amtierende deutsche Meister setzte sich am Dienstagabend bei der BG Göttingen mit 84:71 (45:32) durch und festigt seinen Platz an der Tabellenspitze. Die Münchner überzeugten mit einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung, bei der gleich vier Spieler zweistellig punkteten. Auf Göttingens Seite zeigte sich Michael Stockton mit 13 Punkten, sechs Rebounds und acht Assists gewohnt vielseitig. Derek Willis steuerte 19 Zähler bei. Die Niedersachsen bleiben nach zuvor zwei Siegen in Folge auf dem dreizehnten Tabellenplatz.