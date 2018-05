Sotschi/Russland - Der Beginn der vierten Amtszeit von Präsident Wladimir Putin ist noch keine zwei Wochen her, da steht bereits deutscher Besuch auf dem Plan. Angela Merkel landete Freitagvormittag am Internationalen Flughafen Sotschi und wurde sogleich zur Sommerresidenz des russischen Präsidenten gebracht. Dort steht der erste Amtsbesuch der Kanzlerin auf russischem Boden seit fast einem Jahr an.