Bundesarzt im Interview Erste-Hilfe-Tipps: Was bei einem Hitzschlag zu tun ist

Eine Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Viele nutzen das schöne Wetter und pilgern an den See oder ins Freibad. Doch Vorsicht: Die hohen Temperaturen können zu einer ernstzunehmenden Gefahr werden. Hitzeerkrankungen wie Sonnenstich und Hitzschlag sind nicht zu unterschätzen, weiß Prof. Dr. Peter Sefrin, Bundesatzt des Deutschen Roten Kreuzes. Woran man die unterschiedlichen Krankheitsbilder erkennt und wie man in diesen Fällen richtig Erste Hilfe leistet, erklärt der Mediziner im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.