Bundesarzt im Interview Erste Hilfe in der Corona-Krise: Das sollten Sie jetzt beachten

Erste Hilfe leisten - für viele eine Selbstverständlichkeit. Doch wie sieht es in Zeiten des Coronavirus aus? Einige Menschen sind aufgrund der Pandemie verunsichert und wissen nicht, wie sie sich in Unfallsituationen zu verhalten haben. Wie man jetzt Erste Hilfe leisten kann und was man dabei beachten muss, erklärt Prof. Dr. Peter Sefrin, Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.