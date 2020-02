Bully, Kreuzpaintner und Co. "Nein!" - So groß ist die Trauer um Regie-Star Joseph Vilsmaier

Der Münchner Filmemacher Joseph Vilsmaier (1939-2020, "Herbstmilch", "Schlafes Bruder", "Comedian Harmonists", "Die Geschichte vom Brandner Kaspar") ist am Dienstag gestorben. Sein Münchner Kollege Michael "Bully" Herbig (51, "Ballon") machte seiner Trauer bereits wenige Minuten nach Bekanntwerden der Nachricht am Mittwochmorgen via Instagram Luft.