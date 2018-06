Bukow und König ermitteln wieder So wird der "Polizeiruf 110: In Flammen" aus Rostock

Starker Tobak im neuen "Polizeiruf 110: In Flammen" (Sonntag, 10. Juni, 20:15 Uhr im Ersten) aus Rostock. Die Ermittler Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 46) und Alexander Bukow (Charly Hübner, 45) tauchen tief ein in den Sumpf aus Rechtspopulisten und deren Verstrickungen in die rechtsradikale Szene und stoßen immer mehr auf Abgründe aus Intrigen, offenen Rechnungen und Leichen in den Kellern fast aller Beteiligten.