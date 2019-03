Bützchen kassieren leicht gemacht Die Narren sind los: Die besten Flirt-Tipps für Karneval

Häufig ist das einfacher als gedacht: An Karneval kommt es allein wegen der rauen Mengen an Alkohol schneller zu zwischenmenschlichen Kontakten als sonst. Aber auch die Möglichkeit, in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich treiben zu lassen, wirkt auf viele Frauen und Männer verlockend. Dann kann es schon mal passieren, dass das sexy Kätzchen dem düsteren Vampir verfällt. Leider lässt sich die Maskerade nur für eine Nacht aufrechterhalten. Darum sollte man sich im Vorfeld darüber im Klaren sein, ob man auf der Suche nach einem Jeck fürs Leben ist - oder nur nach einem närrischen Abenteuer. So beugt man den Enttäuschungen am Morgen danach vor.