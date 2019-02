Büro, Party, Freizeit Auf den Straßen von Paris: Drei Looks der Fashion Week für den Alltag

Leiser Knall? Ja, das geht!

Wer weder ins Büro muss, noch auf eine Party geht, sondern einen gemütlichen Stadtbummel mit der Freundin plant, kann sich an Christy Turlington (50) orientieren. Das US-Model kam für die Schiaparelli Show in einem schlichten Outfit, das knallte. Klingt erstmal nach einem Widerspruch, war aber auf den zweiten Blick einfach nur schön. Wie schon Unternehmerin Lauren Santo Domingo wählte Turlington schwarz als Basic: schwarze Stiefel, schwarzer Rollkragenpullover, schwarze Hose - so weit, so unspektakulär. Darüber trug sie allerdings einen Trenchcoat, der, so schien es, mit allen Farben des Regenbogens gewaschen war.