Da hinten steht ein Pilgerweg-Schild mit Pfeil aus dem Fenster raus. Möchten Sie künftig pilgern gehen?

Nein, also sowas mache ich nicht. Das steht da seit dem Papstbesuch.

Strobl nahm an über 2.000 Sitzungen teil

Unter Christian Ude und Rot-Grün waren Sie acht Jahre Bürgermeisterin, unter seinem Nachfolger Dieter Reiter in der rot-schwarzen Groko nun sechs Jahre. Welcher Abschnitt hat Ihnen mehr Spaß gemacht?

Beide. In meinem Aufgabenbereich Soziales, Sport, Schule war die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat immer gut. Es hat auch keinen Einschnitt gegeben, als der Koalitionspartner gewechselt hat. Wir haben ja eine andere CSU als die, mit der ich 1990 angefangen habe.

Wo vor allem fällt Ihnen das auf?

Nehmen wir mal die heftige Auseinandersetzung 1993, als die CSU die Gleichstellungsstelle abschaffen wollte. Sowas wäre kein Thema mehr jetzt.

Womit haben Sie in den Bürgermeisterjahren die meiste Zeit verbracht?

Mit Sitzungen, schätze ich, es werden an die 2.000 gewesen sein. Ausschusssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, Arbeitskreissitzungen, Kommissionssitzungen.

Ihr Vorzimmer sagt, Sie hätten auch um die 40.000 Bürger-Anliegen beantwortet. Aber nicht alle selbst, oder?

Doch. Ich lese jede Post, die reinkommt. Die Antworten erfolgen abgestimmt mit der Verwaltung. Und manchmal, wenn die Leute mich dann auf der Straße ansprechen, erinnere ich mich sogar an ihren Brief.

Um welche Sorgen ging es meistens?

Lange war das Thema Kinderbetreuung virulent. Das hat aber seit ein, zwei Jahren sehr nachgelassen, weil wir seither viel mehr Kitaplätze gebaut haben. Jetzt geht es oft um Sorgen ums Wohnen. Und um soziale Notfälle.

Welcher Fall hat Sie am meisten berührt?

Einzelfälle kann ich hier natürlich nicht erzählen. Es geht oft um Sorgerechtsfälle, um Kinder-Inobhutnahmen. Oder jemand fliegt aus der Wohnung und braucht dringend Unterstützung. Jemand bekommt sein Geld vom Amt nicht, weil das Wochenende naht. Es gibt einige harte Schicksale in dieser Stadt. Das geht mir schon nah, und natürlich habe ich etliche Fälle gedanklich auch mit nach Hause genommen.

Strobl hat schon mögliche Nachfolger im Blick

Zu Ihren Erfolgen gehört das größte Schul- und Kita-Bauprogramm der Republik, das Sie 2014 in München angeschoben haben.

Stimmt. Dem Stadtrat die Riesensumme von 6,5 Milliarden Euro dafür zu entlocken, war schon toll. In den Jahren davor konnte man einfach merken, dass viele Schulen mit Einzelproblemen daherkamen. Da waren die Toiletten marode, dort wollte man eine Turnhalle oder mehr Klassenzimmer haben. Dazu kam das Wachstum an Schülerzahlen. Es war schnell klar, dass man da mit Klein-klein nicht mehr weiterkommt, sondern es brauchte einen großen Wurf und ein schnelleres Tempo in der Verwaltung.

Aktuell baut und plant die Stadt 16 Gymnasien, neun Realschulen, fünf Berufsschulzentren, 27 Grundschulen, 69 Kitas und 69 Pavillonanlagen. Geht das schnell genug, gemessen an den steigenden Kinderzahlen?

Ich denke ja. Die Verwaltung ist gut aufgestellt für diese Aufgabe.

Was war Ihr schönster Moment im Amt?

Alle die Momente, in denen ich jemandem wirklich helfen konnte. Vor zwei Wochen erst kam eine Dame auf mich zu, die ich vor Jahren mal unterstützt habe, und hat sich so mitreißend bedankt. Das sind schöne Momente.

Nun machen Sie Platz – wer soll denn jetzt in Ihre Fußstapfen steigen?

Jemand aus meiner Fraktion, natürlich. Ich sehe da drei Leute, mag aber keinen Namen nennen.

Was werden die größten Aufgaben sein für Ihre Nachfolgerin oder den Nachfolger?

Personal finden, nicht nur für Kitas. Es nützt ja wenig, wenn wir bauen, aber wegen fehlendem Personal keine Gruppen öffnen können. Und dann kann ich nur raten: Achtet auf die armen Münchner. Schaut darauf, dass die Schere zwischen den Armen und Reichen nicht noch weiter aufgeht.

Welche Tipps geben Sie für den Start mit?

Man sollte nicht glauben, dass man alles besser weiß, nur weil man die Chefin ist. Wir haben viele gute Leute in der Verwaltung, die mit Details vertraut sind. Auf die sollte man auch mal hören.

Strobl will erstmal "gar nichts" machen

Bei aller Wehmut, was werden Sie in Zukunft nicht vermissen?

Die 32 Grad in meinem Büro im Sommer. Wir liegen auf der Südseite, da knallt die Sonne so rein – das ist Wahnsinn.

Sie haben im Herbst eine Abschiedsrede angekündigt. Wem wird die nicht gefallen?

Ich weiß gar nicht, ob eine Abschiedsrede vorgesehen ist. Aber für den Fall, dass ja: Ich war immer relativ offen, ich brauche zum Schluss keinem mehr die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und manchmal ist es auch vernünftiger, Dinge für sich zu behalten.

Was also kommt nach dem 30. April?

Ich mache erst mal gar nichts und dann schaue ich mal.

Von einer 70-Stunden-Woche runter auf Null? Das geht doch gar nicht...

Doch, und wie das geht.

Lesen Sie auch: Werner Lederer-Piloty - "Die träge Verwaltung nervt"

Lesen Sie auch: Grüne gewinnen große Mehrheit der Bezirksausschüsse