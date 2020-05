Zulassung von Kfz in München

Ab dem 4. Mai sind Zulassungen von Kraftfahrzeugen wieder mit Termin, unter bestimmten Voraussetzungen aber auch online (ohne elektronischen Ausweis), möglich.

"Bei einigen bestimmen Dienstleistungen, etwa für systemrelevante Berufsgruppen, ist eine telefonische Terminvereinbarung vorgesehen", heißt es außerdem.

Standesamt München

Termine für standesamtliche Hochzeiten sind wieder möglich und sollen schriftlich beantragt werden. Erstauskünfte dazu können telefonisch eingeholt werden. Die Hochzeitsgesellschaft muss sich auf folgende Personen beschränken:

die Eheleute

zwei Trauzeugen

ein Dolmetscher (bei Bedarf)

gemeinsame Kinder unter zwölf Jahren

Weitere Gäste oder Fotografen sind nicht erlaubt.

Für andere Dienstleistungen des Standesamts, zum Beispiel Kirchenaustritte, müssen telefonisch oder per Mail Termine vereinbart werden. Infos dazu auf der Seite des Standesamts.

Ausländerbehörde München

Wer Angelegenheiten am Standort in der Ruppertstraße zu erledigen hat, braucht einen Termin. Die Behörde meldet sich nach der Einzelfallprüfung für eine Terminvereinbarung.

Ein neues Online-Kontaktformular auf der Website der Behörde soll ab Mitte der ersten Maiwoche die Klärung von persönlichen Anliegen und den Upload von Dokumenten ohne persönliche Vorsprache ermöglichen.

Asylangelegenheiten können in geringerem Umfang und unter Einhaltung der Infektionsschutz-Auflangen am Standort in der Seidlstraße auch ohne Termin geklärt werden.

Für Einbürgerungen sind Termine erforderlich. Informationen dazu hier.

Alle aktuellen Nachrichten und Infos zum Coronavirus in München und Bayern finden Sie hier in unserem Newsblog!