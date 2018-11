Bürgerbegehren geplant Wut über die Münchner Radlpolitik

"Solche Pläne verleiden Menschen das Radfahren"

Unterdessen hat der Radler-Club ADFC die Stadt für ihre Sonnenstraßen-Pläne scharf angegriffen. Insbesondere, dass Touristenbusse künftig nicht mehr am Bahnhofsplatz, sondern an der Sonnenstraße halten sollen, bringt die Radler in Rage. "Der ungeschützte Radfahrstreifen verliefe zwischen ein- und ausfahrenden Bussen und dem Autoverkehr der dreispurigen Straße", hieß es am Freitag in einer Mitteilung.