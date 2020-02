Rottach-Egern - Seit Jahren schon ist sie ein Zankapfel im Tegernseer Rathaus: die Verschlammung der Schwaighofbucht. Die Bucht liegt nicht nur an der unmittelbaren Ortsgrenze zu Rottach-Egern, sie ist auch im Zuständigkeitsbereich der Stadt Tegernsee. Alles, was auf dem Tegernsee passiert, muss dort im Rathaus in Vertretung des Freistaats geregelt werden.