"München ist eine relativ flache Stadt, in der viele Strecken unter fünf Kilometern zurückgelegt werden", sagt Schuster. Zur Entlastung der Verkehrssituation könne es deshalb beitragen, wenn noch mehr Menschen aufs Radl umsteigen, unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Fitness. "Aber viele haben eben Angst."

Bürgerbegehren für Radentscheid: 33.000 Unterschriften benötigt

Um den Ausbau der Radinfrastruktur also wirklich voranzubringen, soll der Bürgerentscheid her. Bevor es den geben kann, müssen in einem Bürgerbegehren etwa 33.000 Unterschriften zusammenkommen. Beim eigentlichen Bürgerentscheid müssen dann noch einmal zehn Prozent der Stimmberechtigten, das wären etwa 100.000 Menschen, zur Wahl gehen.

Ab Donnerstag, 28. März, werden in München die Unterschriften gesammelt. Man habe rund 1.000 Aktive, die als "Radlbotschafter" für die Sache werben, meint Schuster. Er ist zuversichtlich, dass die 33.000 Unterschriften zusammenkommen. Dabei will man freilich auch den Schwung der Sommermonate mitnehmen, doch ein Zeitlimit gibt es nicht. Beim Bürgerbegehren "Raus aus der Steinkohle" sei zwei Jahre lang gesammelt worden, so Schuster.

Theoretisch könnte die Stadt die geforderten Maßnahmen direkt umsetzen und den Entscheid so überflüssig machen. Zuletzt passierte das beim Bürgerbegehren für saubere Luft.

Fahrrad-Demo: Große Radsternfahrt

Gemeinsam radeln für eine bessere Radinfrastruktur: Am Sonntag, den 7. April, lädt der ADFC wieder Radler aus der gesamten Metropolregion München zu seiner diesjährigen Radsternfahrt. Mit der Fahrrad-Demo trommelt man auch für die Ziele des "Radentscheids". Treffpunkte sind am Schloss Nymphenburg, an der Studentenstadt, am Ostbahnhof (Friedensstraße) und am Westpark. Aufstellung ist ab 12.30 Uhr, Abfahrt 13 Uhr. Von den Startorten radeln die vier polizeibegleiteten Demozüge mit gemütlichem Tempo zum Königsplatz. Dort beginnt gegen 13.45 Uhr die Kundgebung. Nach der Auftaktkundgebung gibt es eine gemeinsame Radlrunde in familienfreundlichem Tempo durch die Stadt und zurück zum Königsplatz. Die Tour durch die Innenstadt startet gegen 14.30 Uhr, Dauer bis 16 Uhr.

