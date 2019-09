Er warnt davor, dass die Fische unter permanentem Stress stehen werden, weil sich durch das Wasserkraftwerk der Pegelstand innerhalb von Minuten eklatant ändern kann, die Fische stranden und verenden oder nicht mehr ablaichen – und das wiederum hat Einfluss auf viele andere Lebewesen. So einen Bach oder Fluss müsse man von der Quelle bis zur Mündung denken. Was hier in den Stubaier (und auch den Ötztaler) Alpen passiert, könne Auswirkungen auf das Schwarze Meer haben.

Sicher ist, dass es Auswirkungen auf die Alpen haben wird: Moorflächen werden zerstört, die Au verlandet – und das in einem Gebiet, das als sogenanntes Ruhegebiet deklariert ist und dem ein besonderer Schutz zusteht. Allerdings: Für die Energiewende wurde hier eine Ausnahmeregelung geschaffen.



Die Ausbaupläne für das Wasserkraftwerk Sellrain-Silz. (Zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken.) Grafik: DAV

Massive Energieleistung der Wasserkraftwerke

1.019 Wasserkraftwerke mit einer Leistung von mehr als fünf Megawatt gibt es bereits in den Alpen. Sie haben ein jährliches Erzeugungsvermögen von 166 Terawattstunden. Zum Vergleich: Die Stadt München verbraucht etwa 7,5 Terawattstunden pro Jahr.

"Wie viele andere Naturschutzverbände wissen auch die Alpenvereine um die Wichtigkeit der Energiewende. Unsere tiefe Überzeugung ist es aber auch, dass die Alpen einen unersetzbaren ökologischen und sozialen Wert haben", sagt Thomas Bucher vom DAV.

Töchterle wird da deutlicher: "Die Wasserkraft hat so ein sauberes Image, aber was alpine Kraftwerke in den Fließgewässern anrichten, ist eine Katastrophe."

Erst im Juni war das Bundesverwaltungsgericht auf die Einwände des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) eingegangen und hatte wieder grünes Licht für den Kraftwerksausbau gegeben. Der VwGH hatte zuvor den positiven Bescheid aufgehoben, nachdem der deutsche und der österreichische Alpenverein, sowie die Gemeinde Neustift umfangreiche Beschwerden eingelegt hatten. Es ist davon auszugehen, dass das Verfahren erneut vor dem Höchstgericht enden wird.

