Bäumler war überrascht, als er ausgerechnet am 1. April eine E-Mail vom KVR bekam, dass der Übergang wegen einer Baustelle für zwei bis drei Jahre geschlossen werde. Als er sich am nächsten Tag zu dem Übergang begibt, ist dieser schon komplett verbarrikadiert. Für Bäumler ist so ein Vorgehen in München kein Einzelfall.