Bühnen-Auszeit - und jetzt? So fand Nico Santos "eine gute Beschäftigung" in der Corona-Krise

Die Corona-Krise zwingt viele Musiker dazu, eine Zwangspause von der Bühne zu nehmen. Auch Sänger Nico Santos (27, "Play With Fire") musste seine Albumveröffentlichung zwei Wochen nach hinten verschieben ("Nico Santos", 8. Mai 2020) und seine Tour in den kommenden Herbst verlegen. "Als Künstler ist es derzeit schwierig, man hat so lange auf eine neue Show hingearbeitet, hatte viele Proben und jetzt nicht auf der Bühne stehen zu können, ist ein sehr trauriges Gefühl", erklärt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Das Schlimmste für ihn sei jedoch, dass die Band durch die Situation leide. "Die Musiker sind zum Teil finanziell darauf angewiesen, längere Zeit auf Tour zu sein."