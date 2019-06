Budget von 1,5 Millionen Euro Bayern gründet drei Zentren für virtuelle Realitäten

Im aktuellen Doppelhaushalt stünden für diese Technologien 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtags in München. Ziel sei es, neue Anwendungen in der Bildung, in Museen, im Gesundheitswesen und in der Industrie möglich zu machen. "Virtual Reality und Augmented Reality "Made in Bavaria" soll national und international eine Marke werden", betonte Gerlach.