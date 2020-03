Buchverfilmung "9 Tage wach" Jannik Schümann in "9 Tage wach": Wie spielt man einen Meth-Junkie?

Haben Sie es bei so einer intensiven Geschichte nach dem Dreh geschafft, abzuschalten?

Schümann: Wir haben in Berlin gedreht, ich hatte es also nicht weit nach Hause und hatte meine Freunde um mich. In meinem engsten Freundeskreis ist niemand aus der Branche, wir haben uns abends getroffen und über ganz andere Dinge gesprochen. Das war ein gutes Mittel, um runterzukommen. Und unser Regisseur Damian [John Harper, Anm. d. Red.] hat sich wahnsinnig gekümmert und mich immer gefragt, ob ich so nach Hause gehen kann. An manchen Tagen ging das nicht, dann haben wir noch eine Runde im Wald gedreht, um die Emotionen rauszuschütteln.