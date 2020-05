Der Spitzenreiter ist im (menschenleeren) Grünwalder Stadion nur Außenseiter – die Quote für einen Sieg der "Zebras" liegt bei 2,90. Wer 10 Euro auf einen Duisburg-Sieg setzt, bekommt also 29 Euro zurück. Bei den Löwen ist die Quote entsprechend niedriger, aktuell beträgt sie 2,35. Die Quote für ein Remis im Topspiel der 3. Liga liegt bei 3,30.