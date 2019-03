Buch "Zugabe" erscheint Ursula Karusseit: So dachte sie zuletzt über "In aller Freundschaft"

Für die Erfolgsserie "In aller Freundschaft" lief es in ihrer Anfangszeit nicht glatt. Das erzählt die am 1. Februar 2019 verstorbene Schauspielerin Ursula Karusseit in "Zugabe" (Verlag Neues Leben). Der Theater-Star und TV-Liebling hat in dem nun postum erschienenen Buch von ihren zahlreichen Rollen, Ereignissen abseits der Bühne und über "In aller Freundschaft" geschrieben. Als 1998 der MDR die Serie startete, habe das Publikum nicht angebissen, berichtet sie darin und fügte hinzu, "dürftige Episoden, mit kurzberockten Krankenschwestern ins Bild gesetzt, das simple Konzept ging nicht auf". Ein Jahr habe der Sender dieser Serie gegeben.